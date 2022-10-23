Канадский защитник «Нэшвилла» покинул лёд на носилках и был доставлен в больницу

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Таким образом, «хищники» потерпели пятое поражение подряд.
Для канадского защитника «хищников» Марка Боровецки матч закончился досрочно после пропущенного силового приёма от Моргана Фроста.
33-летний защитник не смог подняться самостоятельно и покинул лёд на носилках, будучи доставленным в одну из больниц Нэшвилла для дальнейшего обследования и наблюдения. Как отмечает пресс-служба американской команды, хоккеист находился в сознании.
Примечательно, что сам Боровецки относится к числу одних из самых жёстких защитников лиги, и матч с «Филадельфией» для него начался с драки против Николя Делорье.
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