Канадский защитник «Нэшвилла» покинул лёд на носилках и был доставлен в больницу

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Таким образом, «хищники» потерпели пятое поражение подряд.

Для канадского защитника «хищников» Марка Боровецки матч закончился досрочно после пропущенного силового приёма от Моргана Фроста.

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33-летний защитник не смог подняться самостоятельно и покинул лёд на носилках, будучи доставленным в одну из больниц Нэшвилла для дальнейшего обследования и наблюдения. Как отмечает пресс-служба американской команды, хоккеист находился в сознании.

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Примечательно, что сам Боровецки относится к числу одних из самых жёстких защитников лиги, и матч с «Филадельфией» для него начался с драки против Николя Делорье.