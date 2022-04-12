«Ему нет оправдания». НХЛ жёстко наказала Малкина за агрессию в адрес канадца

До конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 «Питтсбург Пингвинз» осталось провести всего восемь матчей, и в половине из них команде Майкла Салливана придётся обходиться без своего ведущего центрфорварда – россиянина Евгения Малкина. Минувшей ночью Департамент по безопасности игроков НХЛ рассмотрел поведение 35-летнего нападающего в матче с «Нэшвилл Предаторз» и наложил на хоккеиста очень жёсткие санкции – Малкин дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на весомую сумму — $ 190 тыс.
Что произошло?
Уже после сирены об окончании второго периода произошла стычка между россиянином и защитником «Предаторз» Марком Боровецки: Малкин ударил канадца клюшкой в лицо, у защитника пошла кровь, и на третий период он уже не вышел. За свои действия от главных арбитров матча Брайана Почмары и Дэна О’Рурка Евгений получил двойной малый штраф, тогда как Боровецки удостоился двух минут штрафного времени.
Почему НХЛ приняла столь суровое решение?
С какими-то действиями инквизиционного департамента НХЛ можно соглашаться, а можно не соглашаться, но за что североамериканская лига всегда вызывала уважение, так это за попытку подробно объяснить свои решения. Вот и на этот раз НХЛ опубликовала ролик длиной почти в две минуты, в котором максимально подробным образом был разобран инцидент с участием россиянина и канадца.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«После борьбы на протяжении всей смены Боровецки ненадолго задерживает Малкина и оказывает на него физическое воздействие. Затем Боровецки бьёт перчаткой по спине Малкина, после чего Евгений, держа клюшку двумя руками, наносит сильный ответный удар и выбивает клюшку из рук Боровецки. Затем, когда Боровецки всё ещё находился в непосредственной близости от Малкина, он отводит клюшку назад, поднимает её на уровень головы и бьёт соперника прямо в лицо. Это удар клюшкой.
Важно отметить, что это не тот случай, когда Малкин поднимает клюшку, защищаясь рефлекторно. Мы в лиге считаем действия Евгения ответными и агрессивными. В своём объяснении Малкин заявил, что Боровецки выступил зачинщиком инцидента, но ни одно из действий защитника «Нэшвилла» не заслуживало подобного ответа со стороны Малкина.
Фото: Getty Images
Игроки не освобождаются от ответственности за нарушение правил из-за действий своих оппонентов. Просто нет никакого оправдания тому, чтобы игрок умышленно и с такой силой действовал в подобной манере», — сказано в объяснении НХЛ, размещённом на официальном сайте лиги.
Когда Малкин вернётся на лёд?
В нынешнем сезоне Евгений принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «-11». Теперь дисквалификация российского форварда немедленно вступает в силу, и, таким образом, воспитанник магнитогорского хоккея пропустит четыре ближайших матча своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
13.04 – «Нью-Йорк Айлендерс» (в гостях);
15.04 – «Нью-Йорк Айлендерс» (дома);
16.04 – «Бостон Брюинз» (в гостях);
22.04 – «Бостон Брюинз» (дома).
В этих матчах 35-летний форвард за «Питтсбург» не сыграет, а возвращение россиянина на лёд состоится только 23 апреля, когда «пингвины» на выезде сыграют с «Детройтом». Дисквалификация Малкина пришлась далеко не в лучший момент для команды Салливана.
Всё дело в том, что сейчас американский клуб располагается на третьем месте в Столичном дивизионе, опережая «Вашингтон Кэпиталз» всего на четыре очка, при этом у Александра Овечкина и его партнёров два матча в запасе. Обе команды уже давно фактически гарантировали себе попадание в плей-офф, но итоговое место в дивизионе напрямую влияет на турнирную сетку в розыгрыше Кубка Стэнли.
Сейчас «Питтсбург» занимает третье место в дивизионе и на данный момент выходит в первом раунде плей-офф на «Рейнджерс», а «Вашингтон» идёт на лидера регулярки «Флориду». Если «Кэпиталз» обгонят «Пингвинз» в дивизионе, то команды с большой долей вероятности поменяются соперниками в плей-офф.
Фото: Getty Images
Могли ли Малкина наказать более мягким образом?
В североамериканских социальных сетях момент с участием Малкина активным образом сравнивается с недавними действиями нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, который похожим образом сыграл против защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина и был дисквалифицирован на два матча.
Но, во-первых, в том эпизоде удар американского форварда пришёлся шведскому защитнику в шею, и Мэттьюс не разбивал лицо Далина в кровь. А во-вторых, против Малкина в этот раз сыграла его далеко не идеальная репутация в НХЛ. В своём объяснении Департамент по безопасности игроков вспомнил, что россиянин уже был дисквалифицирован в 2019 году за схожий эпизод, а также ещё трижды на Евгения накладывали денежные штрафы.
Как отмечает журналистка Тэйлор Хаасе, Малкин не является «рецидивистом», потому что с момента его дисквалификации в 2019 году прошло уже больше 18 месяцев, и единственное, на что влияет статус «рецидивиста» — это то, каким образом в НХЛ подсчитывают размер денежного штрафа, который накладывается на провинившегося хоккеиста.
Но при этом вся дисциплинарная история может быть принята во внимание в ходе слушания. Именно так произошло и с Малкиным, чья история поведения в лиге уже давно далеко не кристальной чистоты, потому он и наказан столь суровым образом.
«У Мэттьюса не было никакой истории, а у Малкина она есть: одна дисквалификация и три штрафа. Всё это учитывается», — подытожила Хаасе.
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