Защитник минского «Динамо» Лалонд дисквалифицирован на один матч за драку

Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд получил автоматическую дисквалификацию на один матч за вторую драку в сезоне, сообщает пресс-служба КХЛ. В прошедшем вчера матче с «Локомотивом» Лалонд устроил зрелищный бой с защитником «железнодорожников» Александром Елесиным.

В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, наказанный вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф.



Таким образом защитник минского «Динамо» Шон Лалонд автоматически пропустит ближайший матч с московсим «Динамо» 24 октября. Канадский защитник за 11 проведённых матчей за минское «Динамо» отметился четырьмя результативными передачами.