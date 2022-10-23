Нападающий «СКА-1946» Демидов вошёл в топ-3 по количеству голов в МХЛ в возрасте до 17 лет

16-летний нападающий «СКА-1946» Иван Демидов оформил дубль в матче с «Тайфуном» и поднялся в тройку снайперов среди игроков до 17 лет за всю историю МХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Впереди Демидова только Никита Кучеров и Матвей Мичков. 17 лет Демидову исполнится 10 декабря.
Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале Молодёжной хоккейной лиги.
Первая пятёрка лучших снайперов в возрасте до 17 лет в истории МХЛ:
5. Кирилл Капризов (18 голов)
4. Рихардс Букартс (20)
3. Иван Демидов (20)
2. Никита Кучеров (29)
1. Матвей Мичков (55)
В текущем сезоне чемпионата МХЛ Демидов провёл 17 матчей, в которых набрал 24 очка — забил 10 шайб и отдал 14 результативных передач. Коэффициент полезности нападающего составил «+18».
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