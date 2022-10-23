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«Авангард» прервал серию поражений, обыграв «Северсталь» дома, Буше сделал дубль

«Авангард» прервал серию поражений, обыграв «Северсталь» дома, Буше сделал дубль
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В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» на своём льду принимал «Северсталь». Победу со счётом 4:3 (2:0, 0:2, 2:1) одержали омичи.

В первом периоде Зият Пайгин и Сергей Толчинский вывели омский клуб вперёд.

Во втором периоде с интервалом в три минуты Адам Лишка и Даниил Вовченко восстановили равенство в счёте.

На шестой минуте третьего периода Рид Буше вывел хозяев вперёд. Спустя шесть минут Александр Петунин вновь восстановил равенство в счёте. Победную шайбу за две минуты до конца третьего периода забросил Рид Буше, сделав дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Пайгин (Толчинский) – 06:08 (5x4)   2:0 Толчинский (Чистяков) – 13:45 (5x5)   2:1 Лишка (Морозов, Пресс) – 27:38 (5x5)   2:2 Вовченко (Гуслистов) – 30:45 (5x4)   3:2 Буше (Найт, Ткачёв) – 45:46 (5x5)   3:3 Петунин (Вовченко, Денисов) – 51:07 (5x4)   4:3 Буше (Береглазов, Ткачёв) – 58:18 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Барысом» 25 октября. «Северсталь» сыграет в гостях с «Адмиралом» также 25 октября.

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