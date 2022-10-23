«Счастье было рядом, унесло его снарядом». Разин — о поражении «Северстали» в Омске

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (3:4) и назвал причины слабой игры его клуба в первом периоде.

«Бились, старались, молодцы. Как говорится, счастье было рядом, унесло его снарядом. Буше сказал: «С днём рождения, Андрей Владимирович, но очки будут наши». Позитив от голов в большинстве есть, но надо было «5 на 3» забивать. В хоккее есть такой закон, что если не забиваешь в такой ситуации, то очень редко выигрываешь матч.

Второй матч подряд слабый первый период? Ну, мы иногда и выигрываем первые периоды. Сегодня вышли, сразу получили два удаления. Одно – нечаянное, человек переносил клюшку и попал по лицу. Сопернику дали вдохнуть, соперник побежал, хорошо, что больше не пропустили», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы омичи занимают девятое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» идёт девятой в таблице Запада.