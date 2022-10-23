Капитан «Авангарда»: без слёз не взглянешь в таблицу. Но каждый в команде костьми ложится

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3), а также рассказал о проблемах омичей во вторых периодах.

«Хорошо вышли, здорово первый период сыграли. Перед вторым нас предупреждали, что они сильно проводят вторые отрезки, но всё равно почему-то допустили ошибки, я схватил глупое удаление, которое привело к голу. Но классно, что в итоге довели до победы. Буше, как всегда, своим прекрасным броском всё решил, красавец.



Проблемы со вторым периодом? Удаления, дисциплина, это всё складывается, нельзя так играть. Но ещё времени до плей-офф много, будем исправляться. Бывает, что поглядываю в таблицу, понимаю, в какой мы ситуации – без слёз туда не взглянешь, в эту таблицу. Но мы работаем, ещё много матчей впереди, чтобы выровнять ситуацию. Через это пройдём, и, когда поднимемся выше, это даст нам хороший импульс. Да, в конце второго периода самоотверженно принял бросок, попало в то место, куда всегда попадает, между коньком и щитком. Болевой шок был, да и сейчас ноет, пойду морозить вот.



Тренер по защитникам Вячеслав Уваев ещё только вливается в коллектив, осваивается на лавке. Сегодня всё было спокойно на лавке, без паники. 12 тысяч зрителей пришло? Да, было реально много народа. Спасибо омским болельщикам, наверное, стоит извиниться за такое выступление, но уверяю, каждый из нас работает и костьми ложится, чтобы выигрывать игры», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.