Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«А почему мой гол необычный?» Толчинский с юмором рассказал о красивой заброшенной шайбе

«А почему мой гол необычный?» Толчинский с юмором рассказал о красивой заброшенной шайбе
Комментарии

Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал о победе над «Северсталью» (4:3) и прокомментировал свою заброшенную шайбу.

«Во втором периоде чуть расслабились, наверное, они побежали, а мы дали слабину. Дали «Северстали» вернуться в игру. Не первый раз уже такое случается, что мы снимаем педаль с газа, расслабляемся.

Моя шайба необычная? А почему необычная? Я видел этот зазор в два сантиметра и катнул туда шайбу (смеётся). Да не, Подъяпольский правильно всё сделал, у меня была большая скорость, и он прочитал ситуацию. Я как раз опустил голову, чтобы шайбу угомонить, а он прыгнул. Мне немного повезло, что зашла. Я-то думал, что вратарь правильно сыграл, и всё, а она прошла под ним. Я очень обрадовался.

Конечно, нас напрягает, что мы идём вне зоны плей-офф, когда с «Авангардом» такое бывало. Это все понимают, сейчас уже у нас матчи как плей-офф, нельзя отдавать очки. Поэтому вот такие вторые периоды надо исключать.

Все требования нового тренерского штаба понятны, всё грамотно, правильная система под нашу команду, я считаю. В принципе, в защите ничего не поменялось, а в атаке появились новые наигрыши», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Капитан «Авангарда»: без слёз не взглянешь в таблицу. Но каждый в команде костьми ложится
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022