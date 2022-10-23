ХК «Сочи» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» дома

«Сочи» в очередном матче в рамках регулярного сезона Фонбет КХЛ принимал «Автомобилист». Победу со счётом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) одержали гости.
В первом периоде команды счёт не открыли.
Во втором периоде на четвёртой минуте счёт открыл защитник гостей Денис Баранцев с передачи Анатолия Голышева. На 11-й минуте счёт сравнял форвард «Сочи» Амир Гараев с передачи Артура Тянулина. Спустя восемь минут вновь вывел гостей вперёд Данил Романцев с передачи Андрея Обидина.
На пятой минуте третьего периода Стефан Да Коста с передачи Сергея Зборовского сделал счёт 3:1. Менее чем через две минуты четвёртую шайбу в ворота хозяев вновь забросил Стефан Да Коста, сделав дубль. На 12-й минуте третьего периода довёл счёт до крупного нападающий гостей Брукс Мэйсек с передач Алексея Василевского и Сергея Зборовского. Вторую шайбу сочинцев в матче на 16-й минуте третьего периода забросил Дмитрий Завгородний с передач Никиты Точицкого и Андрея Алтыбармакяна.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Сочи» проведёт дома с «Трактором» 26 октября. В этот же день «Автомобилист» сыграет в гостях с «Металлургом».
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