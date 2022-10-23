«Нужно дождаться своего шанса и воспользоваться им». Тренер «Рейнджерс» — о Кравцове

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал о российском нападающем клуба Виталии Кравцове.

«Я не чувствую никакого разочарования. Он, вероятно, очень беспокоится и хочет играть. Крави хочет быть хорошим игроком, но нужно дождаться своего шанса и воспользоваться им», — приводит слова Галлана сайт Lohud.com.

Также Кравцов рассказал, что готов играть и воспринимает происходящее позитивно.

«Я чувствую, что готов к работе. Всё, что происходило, я старался воспринимать позитивно. Может быть, бог сохранил меня для чего-то другого», — цитирует Кравцова Lohud.com.

Напомним, недавно стало известно, что 22-летний российский нападающий примет участие в сегодняшнем матче с «Коламбусом» (в ночь на 24 октября в 00:00 мск).

Кравцов получил повреждение в первом матче сезона в столкновении у борта с защитником «молний» Виктором Хедманом. Кравцов не сумел продолжить матч и не появился на льду во втором периоде. Виталий успел провести лишь две смены, суммарно отыграв 1 минуту 28 секунд.