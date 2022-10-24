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30 сейвов Тарасова и гол Чинахова помогли «Коламбусу» крупно обыграть «Рейнджерс»

30 сейвов Тарасова и гол Чинахова помогли «Коламбусу» крупно обыграть «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

В составе «Блю Джекетс» отличились Зак Веренски, Эндрю Пик, Егор Чинахов, Эрик Робинсон и Кент Джонсон. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Рейнджерс» стал Артемий Панарин, реализовавший большинство.

30-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 23 минуты и 5 секунд и заработал коэффициент полезности «-2». Благодаря своему голу он вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ с 12 (4+8) очками, опередив Валерия Ничушкина (11). Одноклубник и коллега по амплуа Панарина Виталий Кравцов за 10.45 на площадке не отметился набранными очками, завершив игру с полезностью «0».

Для 21-летнего форварда «Коламбуса» Егора Чинахова шайба в матче с «синерубашечниками» стала первой в сезоне. Он завершил матч с полезностью «+2» при игровом времени в 11 минут 39 секунд.

Ворота «Блю Джекетс» защищал 23-летний российский вратарь Даниил Тарасов, отразивший 30 бросков из 31. Его визави из «Рейнджерс» Ярослав Галак совершил лишь 16 сейвов после 21 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2022, понедельник. 00:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Фуди) – 17:54 (5x5)   0:2 Пик (Рослович, Ворачек) – 21:42 (5x5)   0:3 Чинахов (Фуди, Бин) – 29:00 (5x5)   1:3 Панарин – 38:44 (5x3)   1:4 Робинсон (Гудбрансон, Курали) – 54:13 (5x5)   1:5 Джонсон (Ворачек, Рослович) – 54:57 (5x5)
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