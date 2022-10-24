30 сейвов Тарасова и гол Чинахова помогли «Коламбусу» крупно обыграть «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
В составе «Блю Джекетс» отличились Зак Веренски, Эндрю Пик, Егор Чинахов, Эрик Робинсон и Кент Джонсон. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Рейнджерс» стал Артемий Панарин, реализовавший большинство.
30-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 23 минуты и 5 секунд и заработал коэффициент полезности «-2». Благодаря своему голу он вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ с 12 (4+8) очками, опередив Валерия Ничушкина (11). Одноклубник и коллега по амплуа Панарина Виталий Кравцов за 10.45 на площадке не отметился набранными очками, завершив игру с полезностью «0».
Для 21-летнего форварда «Коламбуса» Егора Чинахова шайба в матче с «синерубашечниками» стала первой в сезоне. Он завершил матч с полезностью «+2» при игровом времени в 11 минут 39 секунд.
Ворота «Блю Джекетс» защищал 23-летний российский вратарь Даниил Тарасов, отразивший 30 бросков из 31. Его визави из «Рейнджерс» Ярослав Галак совершил лишь 16 сейвов после 21 броска.
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