Тренер «Рейнджерс» — о крупном поражении: мне не понравился язык тела наших игроков

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал крупное поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». «Рейнджеры» проиграли со счётом 1:5.

«Очевидно, мы были недостаточно хороши. Мы были далеко недостаточно хороши. Мы были медленными. Мне не нравилось, как мы играли. Мне нравится, когда наша команда играет агрессивно, в форчекинг, но я этого практически не увидел. Думаю, весь матч мы на шаг отставали от команды, которая играла второй день подряд. Разочарован этим. Скорость нашей игры была сомнительной.



Пять шайб? Это далеко не вина Галака. Далеко не вина Галака… Мне не нравился язык тела наших игроков. Мне он действительно не понравился. Вы могли это заметить. Мы больше разговаривали с линейными судьями, чем с товарищами по команде. Мы были важными парнями. У нас было несколько шансов вернуться в игру. Когда счёт был 3:1, у нас была пара очень хороших моментов в начале третьего периода, но мы не затолкали шайбу в ворота. Тогда показалось, что победа просто ускользает от нас», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.