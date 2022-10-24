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The Hockey Writers назвал Овечкина самым интересным игроком НХЛ за последние 17 лет

The Hockey Writers назвал Овечкина самым интересным игроком НХЛ за последние 17 лет
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Журналист The Hockey Writers Марко Зломышлич составил рейтинг самых интересных, наиболее искомых в запросах хоккеистов НХЛ 2022 года. В список попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«С момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2005/2006, пожалуй, ни один другой игрок не был так интересен на льду или за его пределами, как Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Сейчас он делит рекорд по количеству сезонов с 50+ голами в карьере (девять) и является рекордсменом по голам за один сезон в эпоху после локаута (65). В прошлом сезоне он достиг отметки в 50 голов впервые с сезона-2018/2019 и продолжает бороться за свой второй титул в Кубке Стэнли.

Овечкин, несомненно, останется актуальным, так как он каждый раз на несколько дюймов приближается к рекорду Уэйна Гретцки (894 гола). Если предположить, что российский вингер завершит карьеру после истечения срока действия его текущего контракта, ему нужно забить 113 голов за последние четыре сезона, что в среднем составляет чуть менее 29 голов в год. Поскольку он ни разу не опускался ниже этой отметки за весь сезон, у него есть все шансы установить новый рекорд НХЛ», — приводит слова Зломышлича The Hockey Writers.

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