Провал на старте не помеха Овечкину. Как близко русская суперзвезда подберётся к Гретцки?

Мы подсчитали все голевые свершения Ови и теперь можем предположить, сколько он «накидает» соперникам в своём 18-м сезоне.

Новый сезон НХЛ официально стартовал для главной российской звезды Северной Америки — Александра Овечкина. А это значит, что продолжилась погоня за величайшим рекордом Уэйна Гретцки. Первые матчи, конечно, не задались для капитана «столичных» — худший старт в карьере, без голов и с «-3» в графе полезности, однако это не поставило крест на перспективах россиянина. Давайте разберёмся, сколько шайб Овечкин забросит в своём 18-м сезоне в НХЛ.

Часть наших североамериканских коллег считает, что капитан «столичных» не дойдёт до прошлогодней отметки в 50 голов. Однако они уверены, что Ови вполне по силам выбить отметку в 45 шайб. Так считает, например, журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен: «Не сомневаюсь, что он сможет снова забросить 50. Но буду консервативен и скажу, что в этом сезоне Овечкин забьёт 45 голов».

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Мы же попробуем прикинуть, в какой ранж попадает его результативность, на основе личной статистики нападающего. Благодаря этому можно будет предположить, как близко он подберётся к Гретцки по итогам сезона. Кроме того, мы — хоть дело это неблагодарное — постараемся учесть и возможные травмы. От них никто не застрахован.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Недавно наш коллега уже рассказывал, как менялась статистика Овечкина в течение его долгой заокеанской карьеры.

Сейчас же вспомним лучший и худший сезон по среднему числу забитых голов. Так, своего пика форвард «Вашингтона» достиг уже в третьем чемпионате НХЛ в карьере — в регулярке-2007/2008. Тогда Овечкин сыграл во всех 82 матчах и забил 65 голов. Его средняя результативность составила 0,792 шайбы за встречу. Худший же сезон россиянина — 2016/2017. В том чемпионате форвард сыграл во всех матчах — 82, но забросил лишь 33 шайбы. То есть в среднем за встречу он забивал 0,402 гола.

Что мы получаем? Если учесть, что Овечкин проведёт все 82 встречи, то он может забить от 33 до 65 голов. Это то, о чём говорит статистика по сезонам. Кроме того, можно учесть и общие данные: всего Ови сыграл 1274 матча (не будем учитывать встречи этого сезона) и забросил 780 шайб. В среднем — 0,61 гола за встречу. Если ориентироваться на эти числа, то при полностью проведённом регулярном чемпионате россиянин должен вновь выбить отметку в 50 шайб.

А теперь вернёмся к суровой реальности. Почему суровой? Потому что, даже если Овечкин будет держать свой худший темп на протяжении всех оставшихся по контракту четырёх сезонов, он всё равно обойдёт Гретцки — тогда Ови остановится на отметке в 912 голов. Но в дело легко могут вмешаться травмы, коронавирус, штрафы и просто необходимое для отдыха время. Сколько россиянин провёл вне игры за все сезоны?

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Удивительно: за 17 лет в НХЛ Овечкин пропустил лишь 47 матчей. Из 1321 встречи он сыграл, как мы уже написали, в 1274. То есть форвард участвует в 96% матчей. Получается, в среднем за будущий сезон он должен появиться на площадке в 78 встречах. Тогда его средняя результативность упадёт до 47–48 шайб в сезоне. При худшем показателе голов за матч в карьере Ови забьёт 31 гол, а при лучшем — 61–62.

Больше всего Александр пропустил матчей в и так сокращённом сезоне-2020/2021 — 11 (45 из 56). Тогда он поучаствовал лишь в 80% встреч команды. Ну а ещё пять раз за карьеру форвард сыграл от звонка до звонка. Что это нам даёт?

Худшие сценарии

Рассмотрим ситуации, при которых Ови повторит худший процент пропущенных матчей. Тогда в нынешнем сезоне он проведёт 65–66 встреч.

При худшей результативности в карьере Овечкин едва подберётся к 33 голам за сезон;

при средней — капитан «столичных» должен забросить порядка 40 шайб;

если же нападающий вспомнит годы расцвета с лучшей результативностью, то выбьет больше прошлогоднего — 52 гола.

Лучшие сценарии

Ну, очевидно, что лучший сценарий — все 82 матча от звонка до звонка.

с худшей результативностью нападающий «Вашингтона» едва подберётся к 33 голам за сезон;

при средней он выбьет ровно 50;

ну и сказочный вариант — с лучшей результативностью: рекордные 65 шайб

Таким образом, на основе статистики мы получаем следующие результаты. При наихудшем сценарии Овечкин сможет забить только 31 гол в сезоне-2022/2023. Впрочем, если каждый сезон забивать столько, нападающий всё равно обойдёт Гретцки — аж на 10 шайб. При лучшем же развитии событий Ови повторит свои рекордные показатели в 65 голов за регулярный чемпионат. Пример Остона Мэттьюса образца прошлого года, конечно, вселяет веру, но шансы на повторение таких результатов минимальны.

Если же учитывать средние показатели, Овечкин должен забросить порядка 47 шайб в новом сезоне, приблизившись к Гретцки на расстояние 67 голов. Именно на это число мы и ставим. Уже этот результат станет просто космическим в 37 лет. Первые матчи, однако, завершились без шайб. Так оправдает ли Ови надежды в очередной раз?