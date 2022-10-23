Овечкин и Капризов — худшие по показателю полезности в НХЛ среди россиян в новом сезоне

Главные российские звёзды НХЛ неудачно начали сезон. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — худшие среди представители России по показателю полезности в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

У каждого из игроков — по «-6». В общем списке Овечкин по дополнительным показателям занимает 13-е место, Капризов — 20-е. Кроме того, капитан «столичных» является худшим игроком «Вашингтона» по показателю полезности. А вот хуже Капризова в «Миннесоте» пока выступают форвард Матс Цуккарелло и защитник Кален Эддисон.



Отметим, что лидируют в этом антирейтинге игрок обороны «Коламбус Блю Джекетс» Эрик Гудбрансон и нападающий «Аризоны Койотс» Баррет Хэйтон. У каждого из них — по «-8».



Капризов в новом сезоне сыграл пять матчей и набрал 8 (4+4) результативных баллов. На счету Овечкина шесть встреч и 5 (2+3) очков.