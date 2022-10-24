Источник: «АвтоВАЗ» станет партнёром чемпионата КХЛ

АО «АвтоВАЗ» станет в ближайшее время спонсором Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает Metaratings.ru.



О деталях и сроках сделки ничего не известно.



Напомним, с сезона-2022/2023 титульным спонсором Континентальной хоккейной лиги стала букмекерская компания «Фонбет». Договор между сторонами рассчитан на два года — до конца сезона-2024/2025. Кроме того, генеральный партнёр КХЛ — страховая группа «СОГАЗ». Отметим, что другими официальными партнёрами КХЛ являются платёжная система «Мир», компании «Ростелеком», «Почта России» и Haier.



Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 армейцы занимают третье место на Западе (29 очков), лидирует — СКА (39). Турнирную таблицу Востока делят «Металлург» и «Автомобилист» (по 31 баллу).