Источник: «АвтоВАЗ» станет партнёром чемпионата КХЛ
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АО «АвтоВАЗ» станет в ближайшее время спонсором Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает Metaratings.ru.
О деталях и сроках сделки ничего не известно.
Напомним, с сезона-2022/2023 титульным спонсором Континентальной хоккейной лиги стала букмекерская компания «Фонбет». Договор между сторонами рассчитан на два года — до конца сезона-2024/2025. Кроме того, генеральный партнёр КХЛ — страховая группа «СОГАЗ». Отметим, что другими официальными партнёрами КХЛ являются платёжная система «Мир», компании «Ростелеком», «Почта России» и Haier.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 армейцы занимают третье место на Западе (29 очков), лидирует — СКА (39). Турнирную таблицу Востока делят «Металлург» и «Автомобилист» (по 31 баллу).
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