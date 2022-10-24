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Илья Воробьёв рассказал о состоянии травмированных игроков «Металлурга»

Илья Воробьёв рассказал о состоянии травмированных игроков «Металлурга»
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Наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о состоянии травмированных игроков клуба.

«У нас почти каждый матч в этом месяце, как дерби. Все наши конкуренты по Востоку, «Авангард», «Ак Барс», «Трактор», «Барыс». Ребята выжимают из себя всё.

Чибисов ещё не тренировался вообще, Фисенко и Карри восстанавливаются, но пока не готовы играть. По Юрию Платонову будем смотреть, думать, но пока меня устраивает, как играет в центре Данила Юров», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Магнитогорский «Металлург» после победы занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 33 очка после 22 игр. У «магнитки» 15 побед при семи поражениях.

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