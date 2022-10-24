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«Два парня сверху здорово сыграли». Наставник «Металлурга» — об отменённом голе «Ак Барса»

«Два парня сверху здорово сыграли». Наставник «Металлурга» — об отменённом голе «Ак Барса»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (2:1) и рассказал об отменённом голе «Ак Барса».

«Очень плотная, напряжённая игра, как и ожидалось. С Казанью в третий раз встречаемся, уже изучили друг друга. Пришлось много обороняться, были моменты с двух сторон, но оба вратаря здорово сыграли. И ещё два парня наверху здорово сыграли, когда увидели, что Дыняк коснулся головы Паскуале, когда забивал. Вытащили на жилах этот матч, очень доволен», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Магнитогорский «Металлург» после победы продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока, имея в активе 33 очка после 22 игр. У «магнитки» 15 побед при семи поражениях.

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