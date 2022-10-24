Овечкин тренировался в звене с Шири и Строумом в преддверии матча с «Нью-Джерси»
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Форвард «Вашингтона Александр Овечкин в преддверии матча с «Нью-Джерси» (в ночь на 25 октября 2:00 мск) тренировался в звене с Райном Строумом и Конором Шири, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».
При этом нападающего «столичных» Евгения Кузнецова перевели во второе звено к Маркусу Юханссону и Ти Джей Оши.
Линия нападения:
Овечкин — Строум — Шири;
Юханссон — Кузнецов— Оши;
Протас — Эллер — Манта;
Маленстин — Дауд — Хэтэуэй.
Линия защиты:
Орлов — Карлсон;
Фехервари — Йенсен;
Густафссон — ван Римсдайк.
«Вашингтон» после шести матчей набрал шесть очков и занимает 12 строчку в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
Александр Овечкин после шести игр набрал 5 (2+3) очков.
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