Овечкин тренировался в звене с Шири и Строумом в преддверии матча с «Нью-Джерси»

Форвард «Вашингтона Александр Овечкин в преддверии матча с «Нью-Джерси» (в ночь на 25 октября 2:00 мск) тренировался в звене с Райном Строумом и Конором Шири, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

При этом нападающего «столичных» Евгения Кузнецова перевели во второе звено к Маркусу Юханссону и Ти Джей Оши.

Линия нападения:



Овечкин — Строум — Шири;

Юханссон — Кузнецов— Оши;

Протас — Эллер — Манта;

Маленстин — Дауд — Хэтэуэй.



Линия защиты:



Орлов — Карлсон;

Фехервари — Йенсен;

Густафссон — ван Римсдайк.

«Вашингтон» после шести матчей набрал шесть очков и занимает 12 строчку в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Александр Овечкин после шести игр набрал 5 (2+3) очков.