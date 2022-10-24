Форвард «Далласа» Гурьянов по решению тренерского штаба пропустит матч с «Оттавой»

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов по решению главного тренера клуба Питера Дебура не сыграет в матче с «Оттавой» (в ночь на 25 октября 2:00 мск), сообщает Мэтью ДеФранкс в своём «твиттере».

В текущем сезоне 25-летний нападающий «Далласа» сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.

Гурьянов в межсезонье подписал новое соглашение с «Далласом» на один год и кэпхитом $ 2,9 млн в год.

Уроженец Тольятти за свою заокеанскую карьеру в регулярном сезоне провёл 219 матчей, в которых забросил 44 шайбы и отдал 50 результативных передач при показателе полезности «+2».

Денис Гурьянов был выбран на драфте НХЛ в 2015 году в первом раунде под общим 12 номером. Гурьянов становился бронзовым призёром молодёжного Чемпионата мира в 2017 году.