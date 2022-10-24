Форвард «Далласа» Гурьянов по решению тренерского штаба пропустит матч с «Оттавой»

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов по решению главного тренера клуба Питера Дебура не сыграет в матче с «Оттавой» (в ночь на 25 октября 2:00 мск), сообщает Мэтью ДеФранкс в своём «твиттере».
В текущем сезоне 25-летний нападающий «Далласа» сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.
Гурьянов в межсезонье подписал новое соглашение с «Далласом» на один год и кэпхитом $ 2,9 млн в год.
Уроженец Тольятти за свою заокеанскую карьеру в регулярном сезоне провёл 219 матчей, в которых забросил 44 шайбы и отдал 50 результативных передач при показателе полезности «+2».
Денис Гурьянов был выбран на драфте НХЛ в 2015 году в первом раунде под общим 12 номером. Гурьянов становился бронзовым призёром молодёжного Чемпионата мира в 2017 году.
- 24 октября 2022
-
21:14
-
20:59
-
20:46
-
20:35
-
20:30
-
20:24
-
20:09
-
20:02
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:01
-
18:49
-
18:39
-
18:14
-
18:01
-
17:23
-
17:19
-
16:25
-
16:13
-
15:46
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:19
-
14:00
-
13:24
-
12:55
-
12:26
-
11:59
-
11:31