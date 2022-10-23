«Даллас» обыграл «Монреаль», у Павелски хет-трик и передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей хет-трик оформил Джо Павелски и ещё по разу отличились Джейсон Робертсон и Джейсон Робертсон. Отметим, также на счету Павелски результативная передача. Российский нападающий Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.
За «Монреаль» отличились Майк Хоффман и Арбер Джекай. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Даллас» встретится с «Оттавой Сенаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Бенн, Робертсон) – 04:24 (5x4) 1:1 Хоффман (Эванс, Джекай) – 15:35 (5x5) 1:2 Павелски (Хинц) – 20:18 (5x5) 1:3 Робертсон (Бенн, Павелски) – 24:31 (5x4) 2:3 Джекай (Монахан, Судзуки) – 35:58 (5x5) 2:4 Линделль (Делландреа) – 39:43 (5x5) 2:5 Павелски (Хинц, Лундквист) – 46:53 (5x5)
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