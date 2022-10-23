«Даллас» обыграл «Монреаль», у Павелски хет-трик и передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил Джо Павелски и ещё по разу отличились Джейсон Робертсон и Джейсон Робертсон. Отметим, также на счету Павелски результативная передача. Российский нападающий Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.

За «Монреаль» отличились Майк Хоффман и Арбер Джекай. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Даллас» встретится с «Оттавой Сенаторз».