Сергей Гимаев: увольнение Назарова — логичное решение «Сочи»

Известный в прошлом защитник, а ныне эксперт Сергей Гимаев прокомментировал увольнение Андрея Назарова с поста главного тренера «Сочи» и поделился мнением о работе нового рулевого сочинцев Сергея Светлова.

«Увольнение Назарова не стало неожиданностью. Команда провалила старт чемпионата и дальнейших перспектив не было видно. Поэтому это логичное решение клуба.

Есть ли в этих поражениях вина Назарова? Состав, конечно, не сильнейший в чемпионате. Но есть команды со схожими составами, которые выступают намного лучше. У ХК «Сочи» только три победы в 20 матчах, и это не соответствует ожиданиям клуба.

Сергей Светлов в качестве нового главного тренера – это хороший вариант? Он уже принимал кризисные команды и работал достаточно продуктивно. У нас практически нет свободных тренеров, которые в одночасье могут изменить ситуацию. Поэтому Светлов и был выбран.

«Сочи» ещё может выйти в плей-офф? Теоретически да, играть ещё две трети чемпионата. Но объективно в это мало верится», — сказал Гимаев в интервью «РБ Спорт».

Сочинская команда занимает последнее место в Западной конференции. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, одержав лишь три победы при 17 поражениях.