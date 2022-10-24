Наставник московского «Динамо» Кудашов прокомментировал победу над минчанами

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов дал комментарий после победы над минскими одноклубниками (1:0), а также объяснил малое количество удалений в матче.

«Упорная игра, наверное, соответственно и счёт такой. Поблагодарили ребят за то, что наши путь к победе. Не всё получалось в сегодняшней игре, но действовали самоотверженно. C хорошей самоотдачей и с коллективом и завоевали победу.

Сказалось ли на концовке сегодняшней игры то, что в предыдущем туре минское «Динамо» играло, а мы отдыхали? Постоянно возникает этот вопрос. Честного говоря, не знаю. Бывает, что выходишь против команды, которая много играла, и она хорошо выглядит. Тяжело сказать.

Сегодня в матче было мало удалений, чувствовалось давление за результат? Не из-за этого. Мы, да и любой тренер, можем сказать, что разговариваем с игроками, чтобы они контролировали себя, контролировали клюшку и вели себя дисциплинированно. Когда команда хочет выиграть, учитывая, что мы до этого проигрывали, то стараются играть дисциплинированно.

Насколько доволен действиями вызванного из фарм-клуба Егора Брызгалова? Он немного игрового времени получал сегодня. Он практически не работал с нами. Провёл всего одну тренировку. Нам было важно, чтобы он вернулся, вошёл в команду, почувствовал и посмотрел. Здесь другие скорости, которые отличаются от ВХЛ. Главное — это сигнал всем игрокам системы. Как только игрок проявляет себя — он имеет шанс играть в основной команде», — приводит слова Кудашова сайт московского «Динамо».

После победы москвичи поднялись на одну строчку и занимают третье место в таблице Западной конференции. Минское «Динамо» осталось на восьмой строчке в таблице Запада.