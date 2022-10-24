Тренер ЦСКА Фёдоров: работаем над дисциплиной, но не всегда хватает концентрации

Наставник ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победный матч с «Трактором» (5:2), оценил игру своих хоккеистов Даррена Дица, Константина Окулова и Максима Мамина, а также рассказал о первой шайбе в КХЛ Владимира Грудинина.

«Быстрая игра, мы предполагали такой темп. Пропустили необязательный гол, когда счёт стал 1:1, но хорошо, что быстро сориентировались и сыграли во втором периоде в тот хоккей, который принёс нам два гола и преимущество в игре. Были ошибки, но мы смогли их нивелировать. Всегда работаем над дисциплиной, но не всегда хватает концентрации. Гол Мингачёва? Думаю, это реакция игрока. Подвернулась ситуация, которой Тахир воспользовался. Молодец! Игра Дица? Сегодня было много позитивного в его игре, но была и пара ненужных удалений. Он взрослый, опытный игрок, не стали даже обращать внимание на это. Ребята его поддержали и сыграли правильно в нужный момент.

Связка Окулова и Мамина? Сложно сказать что-то конкретное сразу после матча, но они Костя и Максим играли вместе, для меня нормально думать, что там всё в порядке. С лавки я увидел, что химия и связи налаживаются. Первая шайба Грудинина? Он прошёл серьёзный сезон, включая плей-офф, это огромный опыт — и психологический, и технический. В этом сезоне, честно скажу, у него не сразу заладилось. Мы дали ему возможность сыграть в молодёжной команде, продолжали с ним работать. Его труд, понимание ситуации и опыт позволяют ему идти по ступеньке вверх и прогрессировать», — цитирует Фёдорова сайт КХЛ.

ЦСКА после победы поднялся на вторую строчу в таблице Западной конференции, «Трактор» занимает девятое место в таблице Востока.