Рябыкин: Кравеца назначили в «Авангард», не спрашивая меня
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Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал о влиянии долгой выездной серии на игру омского «Авангарда» в начале сезона, а также о назначении Михаила Кравеца своим помощником.
«Я много раз объяснял, что, когда у тебя 12 выездных матчей, времени на тренировки просто не остаётся, ребята теряют нити игры. Надеялся, что по возвращении в Омск будет больше времени, но не судьба.
Понимал ли, когда назначили Кравеца, что это запасной вариант? Конечно, я изначально это понимал, но его назначили, не спрашивая меня, поэтому как есть, так и есть», — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате» сегодня.
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