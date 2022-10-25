Рябыкин: Кравеца назначили в «Авангард», не спрашивая меня

Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал о влиянии долгой выездной серии на игру омского «Авангарда» в начале сезона, а также о назначении Михаила Кравеца своим помощником.

«Я много раз объяснял, что, когда у тебя 12 выездных матчей, времени на тренировки просто не остаётся, ребята теряют нити игры. Надеялся, что по возвращении в Омск будет больше времени, но не судьба.

Понимал ли, когда назначили Кравеца, что это запасной вариант? Конечно, я изначально это понимал, но его назначили, не спрашивая меня, поэтому как есть, так и есть», — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате» сегодня.