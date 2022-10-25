«Месяц слушал, что вот-вот будет усиление». Рябыкин — об увольнении из «Авангарда»

Кроме того, новый тренер «Металлурга» рассказал о своих обязанностях в штабе Ильи Воробьёва.

Ещё недавно Дмитрий Рябыкин работал главным тренером «Авангарда», а сейчас известный в прошлом защитник трудится помощником Ильи Воробьёва в «Металлурге». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» российский специалист объяснил причины своей отставки из омского клуба и поделился впечатлениями от нового этапа своей тренерской карьеры.

«Ни в каких гостиницах не останавливался, сразу заехал в съёмное жильё»

— Какие ваши первые впечатления от работы в Магнитогорске?

— Всё хорошо, работаем, работы много. Никаких претензий нет.

— Условия вас устраивают?

— Абсолютно, всё на высшем уровне, мне всё нравится.

— Жилищный вопрос решили?

— Я снимаю квартиру, клуб сразу после трудоустройства показал мне её, меня всё устроило. Так что ни в каких гостиницах я не останавливался, сразу заехал в съёмное жильё.

«Дронов приехал в очень хорошей форме, поэтому достаточно много играет»

— Какие функции у вас в «Металлурге»?

— Я работаю с защитниками и с меньшинством.

— Как вам защитники в команде?

— В плане обороны в «Металлурге» подобралась очень хорошая бригада. Всегда есть над чем работать, так что работаем. Надеюсь, мы будем только расти.

— Капитан команды Егор Яковлев сильно выделяется?

— Конечно, Егор авторитетный игрок. Он лидер на льду, здорово и по-капитански ведёт себя в раздевалке.

— Что скажете про вернувшегося из небольшой командировки в НХЛ защитника Григория Дронова?

— Гриша приехал в очень хорошей форме, поэтому достаточно много играет. Он полностью готов.

— Канадцем Коди Кёрраном вы довольны?

— Да, он здорово действует в атаке, играет в большинстве. В меньшинстве мы его не так часто используем, чтобы у Коди оставались силы играть в формате «пять на пять».

«Если вы заметили, то определённых пар защитников у нас нет»

— Как поделены функции между вами и тренером Андреем Соколовым, который тоже отвечает за оборону?

— Мы с ним работаем вместе, в одной связке. Разговариваем, делимся своими мыслями, обсуждаем каждый нюанс.

— Илья Воробьёв работал с Полом Морисом и Майком Кинэном, у вас есть опыт работы с Бобом Хартли. Внедряете свои знания в «Магнитку»?

— Конечно, мы много внимания обращаем именно на мелочи: на клюшки, расположения, на смены по ходу матчей. Если вы заметили, то определённых пар защитников у нас нет. Каждый может сыграть с каждым, в зависимости от ситуации.

— С Ильёй Петровичем вам работается комфортно?

— Да, очень. Я его знаю давным-давно, мы с ним ещё в московском «Динамо» вместе играли. Это отзывчивый и целеустремлённый человек, да ещё и с чемпионским характером.

— Ещё бы, с таким папой! Есть с кого брать пример.

— Да, Пётр Ильич – глыба, у них с Ильёй Петровичем отличная тренерская династия.

Илья Воробьёв и Дмитрий Рябыкин Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

«Омску — только слова благодарности за то, что дали шанс попробовать себя в роли главного тренера»

— «Металлург» всегда борется за Кубок Гагарина. Для вас этот фактор стал важным, когда приходили в команду?

— Это был основной и ключевой фактор. Хочется выиграть, добиться чего-то, так что, повторюсь, это основная причина.

— Кто и как на вас вышел?

— Мне позвонил Илья Петрович, мы поговорили. На следующий день позвонил Сергей Юрьевич Гомоляко (спортивный директор «Металлурга». – Прим. «Чемпионата»), обсудили все вопросы. В течение двух дней я собрался и приехал.

— На Омск обида осталась?

— Нет, только слова благодарности за то, что дали шанс попробовать себя в роли главного тренера. Какие тут могут быть обиды?

— С Бобом Хартли пред уходом поговорили? Он недавно приезжал в Омск.

— Да, мы с ним часто встречались, общались, он высказывал своё мнение. Говорил то, что видел, обращал внимание на определённые моменты.

«Кравеца назначили, не спрашивая меня»

— Вы говорили, что отставка стала для вас неожиданностью, но какие пути выхода из кризиса вы предлагали?

— Я много раз объяснял, что, когда у тебя 12 выездных матчей подряд на старте сезона, времени на тренировки просто не остаётся, ребята теряют нити игры. Надеялся, что по возвращении в Омск будет больше времени, но не судьба.

— Физика у «Авангарда» тоже проседала?

— Конечно, на выезде нет особых условий заниматься в зале и как следует тренироваться на льду.

— Когда в штаб ввели Михаила Кравеца, возникла мысль, что это запасной вариант на случай вашего увольнения?

— Конечно, я изначально это понимал, но его назначили, не спрашивая меня, поэтому как есть, так и есть.

— Вы бывший защитник, в штабе Хартли отвечали за защитников. Что произошло с обороной «Авангарда» в этом сезоне?

— Скажем так, ребята были подобраны не очень скоростные, на мой взгляд. Это и сказывалось. Месяц я слушал, что вот-вот будет усиление, но так и не дождался. А как только меня уволили, в клубе сразу подписали контракт с Зиятом Пайгиным.

Дмитрий Рябыкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Волков сказал, что каждый должен заниматься своим делом»

— Вы заявляли, что селекция проходила без вашего ведома. Странная ситуация, согласитесь.

— Да, но у нас получилось так, что Алексей Волков (генеральный менеджер «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») сказал: «Каждый должен заниматься своим делом: он занимается селекцией, а я – тренирую». Так и получалось. Должны работать в связке, я согласен, но у него более американский подход, таково его видение.

— Есть информация, что Волков не хотел ставить вас главным тренером, вы были полностью кандидатурой председателя совета директоров омичей Александра Крылова.

— Я не знаю этого, не могу никак прокомментировать данную информацию.

— Состоялось ли у вас общение с Александром Крыловым после вашей отставки?

— Мы встретились, немного пообщались, он сказал своё видение ситуации, я сказал своё, на этом и разошлись.

— Тренер и ваш бывший партнёр по «Авангарду» Антон Курьянов пожелал удачи?

— Конечно, всё случившееся было неприятно для него, но это жизнь. Такие вещи нужно принимать, такова тренерская судьба, ведь рано или поздно ты будешь уволен. Я со всеми пообщался и попрощался, даже с командой, мне разрешили это сделать.

«Из тех, кого я предлагал в тренерский штаб «Авангарда», никого не одобрили»

— В прессе вас много поддерживал ещё один легендарный в прошлом игрок «Авангарда» и бывший президент клуба Максим Сушинский. Общались с ним?

— Да, разговаривали с ним. Мы с Максом дружим, столько времени поиграли в одной команде! Разумеется, мне приятны его внимание и поддержка.

— Были ли возможность и желание у тренера Рябыкина остаться в штабе «Авангарда»?

— У меня даже не было предложения остаться на какой-то другой должности, поэтому я ничего подобного не рассматривал.

— Согласны, что ваш тренерский штаб в «Авангарде» был не слишком хорошо укомплектован?

— Из тех, кого я предлагал, никого не одобрили.

— Почему вы решили «воспитывать» Владимира Ткачёва?

— Не могу сказать, что я его «воспитывал», просто давал время прийти в себя в физическом плане. Было видно, что он периодически проседает. А так Вова — классный мастер, здорово может создать момент в атаке, когда находится в хорошей физической форме. Это классный и обученный игрок.

— Напоследок спрошу про новую омскую арену. Как вам она?

— Реально суперарена, всё замечательно, я не работал на таких аренах нигде. Конечно, в новом здании всегда есть вещи, которые нужно доводить до ума. Лёд, кстати, тоже неплохой. В общем, всё здорово.