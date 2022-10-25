Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Оттава» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Даллас» без Гурьянова

«Оттава» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Даллас» без Гурьянова
Комментарии

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них уже четвёртой подряд.

В составе «Сенаторз» отличились Дрейк Баттерсон, Брэди Ткачук, Шейн Пинто и Деррик Брассар. За гостей забрасывали Йоэль Кивирианта и Уайатт Джонстон.

Отметим, что по решению тренерского штаба «Далласа» встречу пропускал 25-летний российский нападающий Денис Гурьянов, не набравший очков в пяти встречах текущего сезона. Поэтому единственным российским хоккеистом в этой игре стал 27-летний защитник «Оттавы» Артём Зуб, отыгравший 23 минуты 30 секунд и не отметившийся результативными действиями при коэффициенте полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Кивиранта (Линделль) – 06:31 (5x5)   1:1 Шабо (Дебринкэт, Ткачук) – 39:23 (5x4)   2:1 Ткачук (Штюцле, Батерсон) – 44:17 (5x5)   3:1 Пинто – 50:11 (5x5)   4:1 Брассар – 51:30 (5x5)   4:2 Джонстон (Сегин) – 57:44 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022