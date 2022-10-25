«Оттава» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Даллас» без Гурьянова

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них уже четвёртой подряд.
В составе «Сенаторз» отличились Дрейк Баттерсон, Брэди Ткачук, Шейн Пинто и Деррик Брассар. За гостей забрасывали Йоэль Кивирианта и Уайатт Джонстон.
Отметим, что по решению тренерского штаба «Далласа» встречу пропускал 25-летний российский нападающий Денис Гурьянов, не набравший очков в пяти встречах текущего сезона. Поэтому единственным российским хоккеистом в этой игре стал 27-летний защитник «Оттавы» Артём Зуб, отыгравший 23 минуты 30 секунд и не отметившийся результативными действиями при коэффициенте полезности «0».
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