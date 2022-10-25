Брассар установил четвёртый результат по длительности промежутка между голами за «Оттаву»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них уже четвёртой подряд.
Автором четвёртой шайбы в составе «сенаторов» стал канадский нападающий Дерик Брассар, забросивший свою первую шайбу после возвращения в канадский клуб, в составе которого он уже выступал в двух сезонах (2016–2018). Благодаря сегодняшнему голу в ворота «Далласа» Брассар установил четвёртый результат в истории «Сенаторз» по длительности промежутка между голами за «Оттаву».
Предыдущую и сегодняшнюю шайбу канадского форварда, заброшенные в форме «сенаторов», разделили 1705 дней. Клубный рекорд принадлежит Джоди Халлу (3235 дней), второе место занимает Джо Корво (2091 день), на третьем месте располагается Крис Келли (2078 дней).
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