Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брассар установил четвёртый результат по длительности промежутка между голами за «Оттаву»

Брассар установил четвёртый результат по длительности промежутка между голами за «Оттаву»
Комментарии

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них уже четвёртой подряд.

Автором четвёртой шайбы в составе «сенаторов» стал канадский нападающий Дерик Брассар, забросивший свою первую шайбу после возвращения в канадский клуб, в составе которого он уже выступал в двух сезонах (2016–2018). Благодаря сегодняшнему голу в ворота «Далласа» Брассар установил четвёртый результат в истории «Сенаторз» по длительности промежутка между голами за «Оттаву».

Предыдущую и сегодняшнюю шайбу канадского форварда, заброшенные в форме «сенаторов», разделили 1705 дней. Клубный рекорд принадлежит Джоди Халлу (3235 дней), второе место занимает Джо Корво (2091 день), на третьем месте располагается Крис Келли (2078 дней).

Новость по теме
Нападающий «Оттавы» Пинто превзошёл клубное достижение Яшина, Альфредссона и Стоуна
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022