Нападающий «Оттавы» Пинто превзошёл клубное достижение Яшина, Альфредссона и Стоуна

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них уже четвёртой подряд.
Автором третьей шайбы в составе «сенаторов» стал американский нападающий Шейн Пинто, продливший голевую серию в нынешнем сезоне до пяти матчей. Таким образом Пинто стал первым новичком в истории канадского клуба, кому удалось отличиться в пяти матчах кряду в сезоне, в котором игрок бы считался новичком лиги.
21-летний форвард дебютировал в НХЛ ещё в сезоне-2020/2021, но за два последующих чемпионата сыграл всего 17 матчей. Благодаря голу в ворота «Далласа» Пинто превзошёл клубное достижение Алексея Яшина, Даниэля Альфредссона и Марка Стоуна, которые отличались только в четырёх матчах подряд за «Оттаву», будучи новичками лиги.
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