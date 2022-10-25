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Тренер «Нью-Джерси» посетовал на голы Овечкина и Шири после поражения от «Вашингтона»

Тренер «Нью-Джерси» посетовал на голы Овечкина и Шири после поражения от «Вашингтона»
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Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6). Наставник посетовал на третий гол, пропущенный в большинстве от Конора Шири, и на четвёртый — забитый Александром Овечкиным в большинстве.

«Они забили гол в большинстве и подловили нас в меньшинстве, что дорого нам обошлось. В этом и заключалась разница в матче. Я думаю, что во втором периоде мы потеряли импульс там, где могли бы сыграть лучше. Мы упустили победу», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.

Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

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