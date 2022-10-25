Кожевников: в этом сезоне Овечкин обгонит Хоу в списке лучших снайперов НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался об историческом голе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Нападающий вышел на второе место в истории НХЛ по победным шайбам (122), обогнав Горди Хоу (121).
«Молодец! Думаю, в этом сезоне Саша должен обойти Хоу в списке лучших снайперов НХЛ. Это его работа, он умеет это делать. С его сегодняшним достижением можно только поздравить. Победные голы — это психологическая вещь. Такого может достичь только настоящий лидер. Не дай бог какая травма. Хочется, чтобы Александр продолжал в том же духе. Думаю, обгонит товарища Хоу», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Новость по темеОвечкин поделился эмоциями от исторического гола, благодаря которому обошёл легенду Хоу
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