Овечкин с другими игроками тепло поздравил вратаря Линдгрена с 1-й победой за «Вашингтон»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» после финальной сирены тепло поздравили голкипера команды Чарли Линдгрена с первой победой в составе «столичных». Вратарь в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» совершил 38 сейвов, пропустив лишь три шайбы, и был признан первой звездой встречи в составе «Вашингтона».
Первым к Линдгрену подъехал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, поздравивший голкипера, затем – партнёр россиянина по звену Конор Шири, а после этого – уже остальная часть команды.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
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