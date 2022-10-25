Овечкин с другими игроками тепло поздравил вратаря Линдгрена с 1-й победой за «Вашингтон»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» после финальной сирены тепло поздравили голкипера команды Чарли Линдгрена с первой победой в составе «столичных». Вратарь в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» совершил 38 сейвов, пропустив лишь три шайбы, и был признан первой звездой встречи в составе «Вашингтона».

Первым к Линдгрену подъехал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, поздравивший голкипера, затем – партнёр россиянина по звену Конор Шири, а после этого – уже остальная часть команды.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.