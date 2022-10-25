Тренер «Торонто» — о рекорде Кессела: невероятное уважение. Фил — образец для нашей эпохи

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал рекордное достижение форварда «Вегас Голден Найтс» Фила Кессела, который провёл свой 989-й матч подряд. Это стало повторением лучшей серии в истории НХЛ, принадлежащей Кейту Яндлу.
«Невероятное уважение. Это сложный командный вид спорта, в котором нужно сталкиваться как с физическими нагрузками, так и с поездками и тому подобным. Игрокам приходится сильно изнашивать свои тела. Есть физический износ, но есть и ментальный, он также является частью хоккея. Так что быть постоянно готовым и доступным для команды очень сложно. Это мастерство само по себе. И, очевидно, это то, что Фил сделал. Кессел, очевидно, образец для этой эпохи в истории хоккея, так что это впечатляет», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.
- 25 октября 2022
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