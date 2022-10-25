Форвард «Автомобилиста» Кормье дисквалифицирован на один матч
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод встречи Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 между ХК «Сочи» и «Автомобилистом». Момент произошёл на 26-й минуте матча.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Патриса Кормье наказание по п.1.1.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Блокировка»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
Напомним, 23 октября «Сочи» на домашнем стадионе «Большой» встречался с «Автомобилистом». Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ завершился уверенной победой екатеринбургской команды со счётом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).
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