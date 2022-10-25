Форвард «Коламбуса» Чинахов: когда от тебя ждут бросков, легче обманывать соперника

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов рассказал о стиле своей игры и о том, есть ли в команде комбинации специально под него.
«Что-то менял в своей игре, раз начал много отдавать передач? Развивается талант плеймейкера? Я думаю, этот скилл особо не прокачаешь. Скорее, чувство игры. Но я никогда не жадничал, всегда играл на партнёров, и острых передач хватало и в том сезоне. Просто не все же заканчиваются голами. Даже когда отдаёшь конфетку (смеётся.) Установки только бросать у меня никогда не было. Тем более когда от тебя ждут бросков, легче обманывать соперника.
Много комбинаций конкретно под меня? Да тут вообще нет такого, чтобы прямо комбинации. В команде очень сильные собраны хоккеисты, когда будешь открыт под бросок – тебя найдут передачей и так», — сказал Чинахов в интервью «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Чинахов сыграл за «Коламбус» семь матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.
- 25 октября 2022
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