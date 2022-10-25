Дементьев: у Овечкина найдётся ещё несколько достижений на пути к рекорду Гретцки

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и заявил, что это ещё далеко не предел для нападающего столичного клуба.

«Бесспорно, рад за Александра Овечкина, и, думаю, найдётся ещё несколько достижений, которые он сможет побить на пути к рекорду Гретцки. Всё встаёт на свои места — он снова забивает из своего «офиса». Ещё играть и играть, сезон в НХЛ только начался. У Александра всё впереди, желаю удачи ему», – сказал Дементьев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) Овечкин забросил свою 122-ю победную шайбу, и по количеству таких шайб Александр вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обойдя легендарного Горди Хоу (121). Рекордсменом является Яромир Ягр (135).