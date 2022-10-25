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Овечкин высказался о сложном старте сезона «Вашингтона» и рассказал, что сейчас главное

Овечкин высказался о сложном старте сезона «Вашингтона» и рассказал, что сейчас главное
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Нью-Джерси Дэвилз» прокомментировал непростой старт команды в сезоне-2022/2023. «Столичные» в семи встречах потерпели три поражения.

«Я бы хотел сказать, что наше начало сезона было не очень хорошим, мы проиграли два матча, но сейчас мы боремся с травмами. В составе появляются разные ребята. Мы были в такой ситуации раньше. Самое главное для нас сейчас — набирать очки, стараться играть умно и просто», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

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