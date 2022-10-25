Овечкин высказался о сложном старте сезона «Вашингтона» и рассказал, что сейчас главное

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Нью-Джерси Дэвилз» прокомментировал непростой старт команды в сезоне-2022/2023. «Столичные» в семи встречах потерпели три поражения.
«Я бы хотел сказать, что наше начало сезона было не очень хорошим, мы проиграли два матча, но сейчас мы боремся с травмами. В составе появляются разные ребята. Мы были в такой ситуации раньше. Самое главное для нас сейчас — набирать очки, стараться играть умно и просто», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
- 25 октября 2022
-
13:27
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:24
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:49
-
11:45
-
11:25
-
11:15
-
11:07
-
10:54
-
10:35
-
10:16
-
09:57
-
09:32
-
09:18
-
08:59
-
08:42
-
08:23
-
08:12
-
07:44
-
07:36
-
07:24
-
07:15
-
06:51
-
06:44
-
06:35
-
06:18
-
05:57
-
05:56
-
05:38
-
04:55