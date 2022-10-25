Защитник «Адмирала» Либор Шулак установил рекорд клуба в КХЛ

Защитник владивостокского «Адмирала» Либор Шулак в сегодняшнем матче с череповецкой «Северсталью» (2:1 Б) установил рекорд клуба.

28-летний чешский игрок забросил 14-ю шайбу в составе «Адмирала» и вышел на первое место в списке снайперов-защитников в истории клуба, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Он обошёл Артёма Земчёнка, на счету которого было 13 голов.

В текущем сезоне Либор за 22 матча, проведённых за владивостокский клуб, забил шесть голов и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-1».

Шулак за свою карьеру в КХЛ играл за «Северсталь» и «Адмирал». Всего на счету чеха 89 игр, в которых он забросил 14 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «-21».