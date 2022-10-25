Назаров: когда вывел «Трактор» в плей-офф, со мной начали здороваться, до этого — смеялись

Бывший наставник клубов КХЛ Андрей Назаров рассказал, как начинал тренерскую карьеру и что в него практически никто не верил.
«Каково это – работать главным тренером в 33 года? Вы даже не представляете, как это было тяжело. Потому что надо мной смеялись все, включая наших старых тренеров. Они говорили тогда: «Назаров у руля «Трактора»? Да его выгонят через пять матчей!». Потом поправились: «Выгонят через десять». А когда я в первом же сезоне вывел «Трактор» в плей-офф, на меня уже стали по-другому смотреть. И во второй год я вывел «Трактор» в плей-офф — это было уже в КХЛ — со мной начали здороваться. Но до этого — смеялись. Я бы даже сказал — издевались. Я прекрасно помню те дни. Оборачивал то отношение в шутку, пытаясь доказать обратное», — цитирует Назарова сайт КХЛ.
Напомним, накануне Андрей Назаров был отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи».
- 25 октября 2022
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