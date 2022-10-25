Найт — о хет-трике: если бы сам был на трибунах, не стал бы кидать кепку

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт после матча с «Барысом» (6:0), в котором он забросил три шайбы, вспомнил, когда последний раз оформлял хет-трик, и сказал, что на месте болельщиков не стал бы кидать кепки на лёд.

«Когда оформлял предыдущий хет-трик? Мой последний хет-трик был два года назад в плей-офф с «Металлургом». Но вообще это редкое явление для меня. Не расстроился ли, что так мало кепок выбросили? О, нет! Люди платят деньги за кепки, не нужно ничего выбрасывать! Если бы я был на трибунах, то не стал бы кидать кепку», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Корбан Найт сыграл 219 матчей, в которых забросил 67 шайб и отдал 94 результативные передачи при показателе полезности «+4».