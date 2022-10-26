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Защитник «Колорадо» попал клюшкой по лицу партнёру. «Рейнджерс» остались в меньшинстве

Защитник «Колорадо» попал клюшкой по лицу партнёру. «Рейнджерс» остались в меньшинстве
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился первый период, гости ведут – 1:0.

Необычный инцидент произошёл на 15-й минуте матча, когда 21-летний форвард «синерубашечников» Алекси Лафренье получил удаление за игру высоко поднятой клюшкой, при том, что, как оказалось на повторе, удар по лицу своему же партнёру по «Колорадо» Натану Маккиннону нанёс защитник Девон Тэйвз.

ВИДЕО.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лафренье принял участие в шести встречах за «Рейнджерс», в которых забросил одну шайбу и совершил две результативные передачи, заработав коэффициент полезности «+1».

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