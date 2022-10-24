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Судьи пропустили нарушение Яшкина незадолго до победного гола чеха в ворота «Локомотива»

Судьи пропустили нарушение Яшкина незадолго до победного гола чеха в ворота «Локомотива»
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) одержали питерские армейцы.

Незадолго до победного гола Дмитрия Яшкина судьи пропустили очевидную опасную игру высоко поднятой клюшкой у чеха на игроке «Локомотива» Александре Волкове. Отметим, что после удара от Яшкина у Волкова пошла кровь.

ВИДЕО

Дмитрий Яшкин в текущем сезоне сыграл 22 матча за питерских армейцев и отметился 10 заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Александр Волков провёл 13 матчей за «Локомотив», отметившись двумя результативными передачами.

Следующий матч СКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 26 октября. «Локомотив» примет дома «Торпедо» 28 октября.

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