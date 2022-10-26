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«Миннесота» Капризова на выезде обыграла «Монреаль»

«Миннесота» Капризова на выезде обыграла «Монреаль»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте встречи – отличился нападающий «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк. На старте второй двадцатиминутки хозяева сравняли усилиями Коула Кофилда, однако в середине этого же периода Брэндон Дюхайм вновь вывел гостей вперёд, и как оказалось впоследствии, стал автором победного гола «Миннесоты». На последней минуте встречи Йоэль Эрикссон Эк оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

25-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 26 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0». Его 33-летний соотечественник и коллега по амплуа из «Канадиенс» Евгений Дадонов за 12.06 на льду имеет аналогичную статистику.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Дюхайм, Миддлтон) – 05:58 (5x5)   1:1 Кофилд (Уайдман, Монахан) – 21:07 (5x5)   1:2 Дюхайм (Годро) – 32:48 (5x5)   1:3 Эрикссон Эк – 59:29 (en)
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