«Миннесота» Капризова на выезде обыграла «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте встречи – отличился нападающий «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк. На старте второй двадцатиминутки хозяева сравняли усилиями Коула Кофилда, однако в середине этого же периода Брэндон Дюхайм вновь вывел гостей вперёд, и как оказалось впоследствии, стал автором победного гола «Миннесоты». На последней минуте встречи Йоэль Эрикссон Эк оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

25-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 26 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0». Его 33-летний соотечественник и коллега по амплуа из «Канадиенс» Евгений Дадонов за 12.06 на льду имеет аналогичную статистику.