18 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» обыграть «Чикаго»

На льду «Юнайтед-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Флориду Пантерс». Хозяева победили со счётом 4:3.



В первом периоде «Блэкхоукс» повели в две шайбы: отличились Тейлор Реддиш и Патрик Кейн. Довести счёт до разгромного на 36-й минуте матча смог швейцарский форвард хозяев Филипп Курашёв. На 52-й минуте Ээту Луостаринен сократил разрыв в счёте, а на 53-й Мэттью Ткачук и вовсе сократил отставание до минимума, однако на большее «Пантерс» не хватило. За 23 секунды до финальной сирены Джонатан Тэйвз оформил третью шайбу «Чикаго».



Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 18 сейвов.

Для «Чикаго Блэкхоукс» это четвёртая победа в сезоне (при это все они одержаны подряд) – ранее команда победила «Сиэтл Кракен» (3:1), «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ) и «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).