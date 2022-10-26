Георгиев – первая звезда матча «Рейнджерс» – «Колорадо», Шестёркин – вторая

Стали известны лучшие игроки матча Национальной хоккейной лиги между «Рейнджерс» и «Колорадо».
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.
Первой звездой матча признали российского голкипера победителей Александра Георгиева. У него 44 сейва. Вторым стал голкипер хозяев Игорь Шестёркин, который отразил 42 броска. Третье место у Баркли Гудроу, который забил гол и отдал результативный пас.
На 12-й минуте первого периода российский нападающий Валерий Ничушкин подставил клюшку после броска Кейла Макара. Гол стал для него седьмым в чемпионате, а всего на счету Валерия уже 12 очков в текущем сезоне. Таким образом, в гонке бомбардиров он догнал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, который в этой игре не отметился результативными действиями.
За хозяев отличились Баркли Гудроу и Адам Фокс. У гостей же ещё забросил шайбу Логан О'Коннор.
Решающий буллит на счету у Эвана Родригеса. Тем не менее, Панарин – единственный игрок хозяев, кому удалось реализовать свой буллит.
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