Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин — о голе «Колорадо» в меньшинстве: руки у меня растут не из того места

Шестёркин — о голе «Колорадо» в меньшинстве: руки у меня растут не из того места
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал свой пропущенный гол в большинстве от «Колорадо Эвеланш». Игра закончилась победой «Колорадо» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

«Да, я определённо ничего не видел в этом моменте. Мои руки растут не из того места.
Это всё, что я могу сказать по этому поводу», – приводит слова Шестёркина журналист Молли Уокер в социальной сети.

Первой звездой матча признали российского голкипера победителей Александра Георгиева. У него 44 сейва. Вторым стал голкипер хозяев Игорь Шестёркин, который отразил 42 броска. Третье место у Баркли Гудроу, который забил гол и отдал результативный пас.

Решающий буллит на счету у Эвана Родригеса. Артемий Панарин стал единственным игроком хозяев, кому удалось реализовать свой буллит.

Новость по теме
Георгиев — первая звезда матча «Рейнджерс» – «Колорадо», Шестёркин — вторая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022