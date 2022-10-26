Шестёркин — о голе «Колорадо» в меньшинстве: руки у меня растут не из того места

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал свой пропущенный гол в большинстве от «Колорадо Эвеланш». Игра закончилась победой «Колорадо» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



«Да, я определённо ничего не видел в этом моменте. Мои руки растут не из того места.

Это всё, что я могу сказать по этому поводу», – приводит слова Шестёркина журналист Молли Уокер в социальной сети.



Первой звездой матча признали российского голкипера победителей Александра Георгиева. У него 44 сейва. Вторым стал голкипер хозяев Игорь Шестёркин, который отразил 42 броска. Третье место у Баркли Гудроу, который забил гол и отдал результативный пас.

Решающий буллит на счету у Эвана Родригеса. Артемий Панарин стал единственным игроком хозяев, кому удалось реализовать свой буллит.