Шестёркин — о голе «Колорадо» в меньшинстве: руки у меня растут не из того места

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал свой пропущенный гол в большинстве от «Колорадо Эвеланш». Игра закончилась победой «Колорадо» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
«Да, я определённо ничего не видел в этом моменте. Мои руки растут не из того места.
Это всё, что я могу сказать по этому поводу», – приводит слова Шестёркина журналист Молли Уокер в социальной сети.
Первой звездой матча признали российского голкипера победителей Александра Георгиева. У него 44 сейва. Вторым стал голкипер хозяев Игорь Шестёркин, который отразил 42 броска. Третье место у Баркли Гудроу, который забил гол и отдал результативный пас.
Решающий буллит на счету у Эвана Родригеса. Артемий Панарин стал единственным игроком хозяев, кому удалось реализовать свой буллит.
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