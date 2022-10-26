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Голевая передача Свечникова не помогла «Сан-Хосе» избежать поражения в матче с «Вегасом»

Голевая передача Свечникова не помогла «Сан-Хосе» избежать поражения в матче с «Вегасом»
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Сегодня в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Благодаря трём голам в третьем периоде «золотые рыцари» одержали волевую победу в матче со счётом 4:2.

За хоязев отличились Нико Штурм и Мэтт Ньето. Голевая передача на счету российского нападающего Евгения Свечникова. За «Вегас» забивали Фил Кессел, Ши Теодор, Вильям Карлссон и Марк Стоун. Отметим, что в этом матче нападающий «рыцарей» Кессел оформил рекорд по продолжительности серии без пропущенных матчей. 35-летний американец принял участие в 990-м матче кряду, что является новым рекордом лиги по продолжительности «железной» серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2022, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Кессел (Хауден) – 15:51 (5x5)   1:1 Штурм (Лабанк, Свечников) – 25:33 (5x5)   2:1 Ньето (Гертл, Власик) – 39:25 (5x5)   2:2 Теодор (Макнэбб, Маршессо) – 40:55 (5x5)   2:3 Карлссон (Смит, Мартинес) – 53:13   2:4 Стоун (Стивенсон, Теодор) – 54:15

«Акулы» потерпели седьмое поражение в девяти стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Вегас» одержал шестую победу в восьми матчах.

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