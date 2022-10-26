Голевая передача Свечникова не помогла «Сан-Хосе» избежать поражения в матче с «Вегасом»

Сегодня в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Благодаря трём голам в третьем периоде «золотые рыцари» одержали волевую победу в матче со счётом 4:2.

За хоязев отличились Нико Штурм и Мэтт Ньето. Голевая передача на счету российского нападающего Евгения Свечникова. За «Вегас» забивали Фил Кессел, Ши Теодор, Вильям Карлссон и Марк Стоун. Отметим, что в этом матче нападающий «рыцарей» Кессел оформил рекорд по продолжительности серии без пропущенных матчей. 35-летний американец принял участие в 990-м матче кряду, что является новым рекордом лиги по продолжительности «железной» серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Акулы» потерпели седьмое поражение в девяти стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Вегас» одержал шестую победу в восьми матчах.