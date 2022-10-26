Сегодня прошли матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. По их итогам российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ.
Ничушкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 с «Нью-Йорк Рейнджерс». На 12-й минуте первого периода уроженец Челябинска подставил клюшку после броска Кейла Макара. Гол стал для него седьмым в чемпионате, а всего на счету Валерия уже 12 очков в текущем сезоне. Таким образом, среди снайперов лиги Ничушкин делит первое место с нападающим «Тампа Бэй» Стивеном Стэмкосом и российским форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
В гонке бомбардиров Ничушкин догнал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, нападающего «Нью-Джерси» Йеспера Братта и форварда «Бостона» Давида Пастрняка.
- 26 октября 2022
-
10:25
-
10:05
-
09:46
-
09:35
-
09:23
-
09:05
-
08:56
-
08:38
-
08:24
-
07:39
-
07:23
-
07:10
-
06:43
-
06:37
-
06:29
-
06:10
-
06:09
-
05:58
-
05:19
-
04:57
-
04:55
-
04:44
-
04:34
-
04:10
-
03:41
-
02:35
- 25 октября 2022
-
23:55
-
23:18
-
22:25
-
22:19
-
21:56
-
21:12
-
21:02
-
20:28
-
20:18