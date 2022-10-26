Сегодня прошли матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. По их итогам российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ.

Ничушкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 с «Нью-Йорк Рейнджерс». На 12-й минуте первого периода уроженец Челябинска подставил клюшку после броска Кейла Макара. Гол стал для него седьмым в чемпионате, а всего на счету Валерия уже 12 очков в текущем сезоне. Таким образом, среди снайперов лиги Ничушкин делит первое место с нападающим «Тампа Бэй» Стивеном Стэмкосом и российским форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

В гонке бомбардиров Ничушкин догнал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, нападающего «Нью-Джерси» Йеспера Братта и форварда «Бостона» Давида Пастрняка.