Кучеров пропустил жёсткий силовой приём в матче с «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу одержали «короли» со счётом 4:2.
В середине третьего периода при счёте 3:1 в пользу «Кингз» от силового приёма хоккеиста хозяев Блейка Лизотта пострадал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Форвард хозяев жёстко припечатал Никиту к борту. Россиянин спустя несколько секунд с трудом поднялся со льда и отправился на скамейку, но смог продолжить матч.
В прошедшем матче Кучеров отметился голом за две с небольшим минуты до конца третьего периода, однако шайба россиянина не спасла «Тампу» от поражения. Следующий матч «Тампа-Бэй» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс». Матч начнётся завтра, 27 октября, в 5:00 мск.
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