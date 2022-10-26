Нападающий «Колорадо» Мальцев прокомментировал свой дебют в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев прокомментировал свой дебют в сезоне-2022/2023 регулярного чемпионата НХЛ в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б).
«Победили на буллитах, но по времени выпускали совсем мало, и особо рассказать-то и нечего, но в чём-то свою стату поправил. Вбрасывания – три из трёх, то есть пока в статистике сезона — сто процентов, ну и два хита с перехватом. Из нового ещё определили меня в первом перерыве со студии комментаторской денверской общаться. Журналистов теперь пускают в раздевалки без ограничений впервые с ковидных времён. То есть приходят после игры толпой.
В общем, такой вот сизон дебьют. Проверить, что по удаче, с 57-м номером сегодня шансов не было в плане бросков, но следующая игра с «Нью-Джерси». Никогда не выходил против бывших команд. Должно быть интересно», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.
Игровое время Мальцева в прошедшем матче составило 5 минут 54 секунды. Отметим, что в начале октября «Колорадо» выставил Мальцева на драфт отказов. После того как россиянина никто не забрал, форвард отправился в Американскую хоккейную лигу. В текущем сезоне нападающий принял участие в четырёх встречах регулярного чемпионата АХЛ, в которых не отметился заброшенными шайбами, но отдал четыре результативные передачи. Накануне перед матчем с «Рейнджерс» Мальцев был вызван из фарм-клуба.
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